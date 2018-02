330 43

Economía.-La incertidumbre económica se mantiene en mínimos y el impás político catalán sigue sin afectar, según el IESE

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La incertidumbre económica en España se mantuvo en enero en niveles históricamente bajos, al aumentar apenas cuatro puntos en el mes, hasta los 27 enteros, en un contexto en el que no se está viendo afectada por el impás político catalán y se sigue beneficiando de las buenas perspectivas de crecimiento, según el último índice IESE de Incertidumbre Económica.

De acuerdo con el análisis del IESE, lo más relevante es el aumento de la incertidumbre respecto al tipo de cambio dólar-euro, que aumentó en 24 puntos, hasta los 83, un reflejo de las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mantener un dólar débil para favorecer las exportaciones norteamericanas.

Por el contrario, la incertidumbre sobre la Bolsa disminuyó seis puntos, hasta los 52, al tiempo que la incertidumbre sobre el precio del petróleo bajó cuatro puntos, hasta los 67 enteros, y la relativa a la deuda española permaneció en 0.

De esta forma, el Indice IESE de Incertidumbre Económica (I3E) se elevó solo cuatro puntos en el primer mes del año 2018, situándose en los 27 puntos en una escala de 0 a 200 puntos, por lo que se mantiene en niveles históricamente bajos.

El profesor del IESE y responsable del índice, Miguel Angel Ariño, afirma que "no hay motivos de preocupación por la incertidumbre económica en España, que no la hay", si bien considera que en lo único en lo que hay que estar "vigilante" es en la evolución del dólar y la posible guerra de divisas que puede generar, que en todo caso "no será muy significativa".

