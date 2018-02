Draghi advierte de nuevos "vientos en contra por la volatilidad" del tipo de cambio

En España burbuja en la vivienda de nuevo, en alquiler y venta sobre todo en grandes ciudades. Obra nueva el despipote 300.000 euros para arriba, ya me diras si eso no es burbuja. Cuando USA caiga ya tenemos otra crisis. Todo gracias a los tipos tan bajos, y este señor Draghi que no se quiere enterar o se tapa los ojos.