330 43

Pensiones. la ocde destaca que las reformas de pensiones en españa "asegurarán la sostenibilidad financiera a largo plazo"

5/02/2018 - 15:06

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El responsable de Pensiones en la División de Trabajo y Política Social de la OCDE, Hervé Boulhol, señaló este lunes que las reformas de pensiones de 2011 y 2013 en España "asegurarán la sostenibilidad financiera a largo plazo" del sistema de pensiones.

Durante su intervención para presentar el informe 'Pensions at a Glance 2017: How does Spain compare?' elaborado por la OCDE, Boulhol señaló que la tasa de sustitución de la pensión respecto al último salario se situará en el 82% en términos netos en España, frente al 71% en la UE y el 63% en la OCDE.

Desde la organización internacional valoraron que las reformas de 2011 y 2013 fueron "significativas" y "han sido necesarias para restaurar la sostenibilidad financiera a largo plazo".

El responsable de Pensiones de la OCDE subrayó que "estas reformas, si se implementan debidamente, asegurarán la sostenibilidad financiera a largo plazo".

"Si no tenemos sostenibilidad financiera a largo plazo, eso puede ser una amenaza para el equilibrio financiero, teniendo en cuenta el ritmo de envejecimiento de la población española", afirmó.

Además, desde la OCDE se destacó que la edad media de salida del mercado laboral en España es de 62 años, frente a los 64,3 años de media en la OCDE, con lo que en España "la gente deja el mercado laboral dos años antes en comparación con la OCDE y también viven más tiempo".

En este sentido, Boulhol consideró que "hay una capacidad de trabajo que no se aprovecha en España" y existe la "necesidad de mejorar y de aumentar las tasas de empleo en personas más mayores".

Para ello, se refirió a las posibilidades de compatibilizar el trabajo con el 100% de la pensión y destacó que "España está entre los siete países de la OCDE que tiene limitaciones en los ingresos" en este sentido, y "a partir de estos límites, las pensiones se reducen un 50%".

Por otra parte, el jefe de la unidad de Pensiones Privadas en la División de Asuntos Financieros de la OCDE, Pablo Antolín, explicó durante su intervención que el sistema de capitalización "no está para sustituir la las pensiones públicas, está para complementar".

Entre los mensajes que trasladó desde la OCDE sobre el diseño de los planes de pensiones, destaca promover la participación así como las contribuciones y periodos contributivos largos, es decir, "hay que asegurar que la gente contribuye por periodos largos con tasas suficientemente altas".

Antolín también incidió en que se debe mejorar el diseño de incentivos, puesto que España está entre los países que menos ahorro genera para quien invierte en un plan de pensiones en lugar de hacerlo en otro instrumento de ahorro que no sea para la jubilación.

Otra de las recetas de la OCDE para los planes privados se refiere a promover pensiones de por vida (rentas vitalicias) para proteger contra el "riesgo de longevidad".

(SERVIMEDIA)

05-FEB-18

MMR/bpp/pai

PUBLICIDAD