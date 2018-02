El principal peligro para la economía española no es Cataluña, sino el consumo de los hogares

Que no, que no, que es todo mentira, que España es el paraíso en la tierra, todo son mentiras de Maduro, de los Catalanes, de los Podemitas y todos los enemigos de España, mentirosos, embusteros. Y además que ahora sí, que el IBEX 35 ha dado por fín con la fórmula con Cs, después de 40 años de mayorias absolutas PP-PSOE, ahora sí, ya tienen la receta de la felicidad, es que en 40 años no se les había ocurrido. Prometen y juran que ahora sí, que vayamos en masa a votar. Parece mentira, con lo felices y justos que somos los españoles, Nación bendecida por Dios, dónde no hay pobreza, eso en Africa, aquí no, son embustes de los enemigos de España.