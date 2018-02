330 43

Economía/Telecos.- Solo el 31% de los españoles tiene competencias digitales avanzadas, según la Fundación Telefónica

Alierta incide en la necesidad de unos mayores conocimientos digitales entre las nuevas generaciones

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Solo el 31% de los españoles cuenta con competencias digitales avanzadas y únicamente el 23% tiene habilidades digitales básicas, según el informe Sociedad Digital en España 2017, que afirma que prácticamente la mitad de la población "no tiene las competencias digitales necesarias para afrontar adecuadamente la transformación digital".

En la presentación, el presidente de la Fundación TELEFONICA (TEF.MC ) César Alierta, ha incidido en la necesidad de que la nuevas generaciones tengan conocimientos digitales y sepan moverse en el nuevo mundo digital, ya que de aquí a 2020 España necesita 2,5 millones de jóvenes con conocimientos digital.

En este sentido, ha subrayado que hace unos años nadie quería un experto en Big Data o en computación en la nube, mientra que ahora son profesiones que se están demandando de forma "muy importante", ya que las empresas y las administraciones públicas los necesitan para abordar su inevitable digitalización.

El presidente de la Fundación Telefónica ha remarcado que la formación digital debe ser la "prioridad numero uno" de la política tanto española como de cualquier país, lo que requiere un cambio en todo el sistema educativo, ya que el que está en España en vigor actualmente es el que era válido en 1980.

A este respecto, el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, ha remarcado que dentro de la estrategia digital del Gobierno se contempla generar herramientas y habilidades digitales para ir salvaguardando la empleabilidad desde edad temprana hasta casi el momento de la jubilación.

"La transformación digital no es algo que deba competer solo a los jóvenes sino también a alas generaciones más maduras, no vamos a dejar a la gente de generaciones mayores sin la posibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, cuando los cambios tecnológicos no son solo de jóvenes", ha agregado en declaraciones a los medios.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD.

Por otro lado, Alierta ha recalcado que en los próximos 20 años el desarrollo económico y social de la humanidad como consecuencia de la revolución digital va a ser "cuatro veces mayor como mínimo" que el que se produje entre 1850 y 1955 en torno a la revolución industrial.

En este contexto, ha remarcado que España va por delante de muchos países, ya que, como destaca el informe de la Fundación Telefónica, España ha alcanzado la "madurez digital" gracias a su red de banda ancha. De hecho, apunta que la cobertura 4G llega ya al 94% de la población y España tiene red de fibra óptica mayor que la de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntos.

Sin embargo, ha remarcado que este avance tecnológico se enfrenta a un problema muy importante de seguridad y privacidad, que es fácil de solucionar y algo "fundamental" en una sociedad digital, pero que no está en la agenda "de los que manda" en todo el mundo.

En este sentido, ha asegurado que bastaría con convencer a la Comisión Europea de que se desarrolle una norma para garantizar la seguridad y la privacidad, algo que "no es tan difícil" y que sería replicado en América Latina y en otras regiones del mundo. "Tendríamos un mundo digital privado y seguro y eso sí que es defender los derechos de las personas a la libertad", ha agregado

A este respecto,Alierta ha apuntado que, según cálculos internos de la operadora, garantizar la seguridad en todas sus comunicaciones globales le costaría a Telefónica unos 2.000 millones de euros, cuando invierte al año en torno a 10.000 millones de euros en redes

