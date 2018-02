330 43

Nadal pide al sector energético rebajar la "conflictividad jurídica"

5/02/2018 - 14:00

"Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido al sector energético rebajar la "conflictividad" judicial, dejando de recurrir toda la legislación que elabora el Gobierno, para evitar inseguridad jurídica y hacer más sostenible al sistema.

"Disminuyamos en redes la conflictividad. Ya sé que el monopolista se quiere quitar la legislación para cobrar más, pero el consumidor está en la situación contraria", ha dicho Nadal en su intervención en el VI Simposio Internacional Funseam 2018.

El ministro ha afeado a las compañías el alto nivel de litigiosidad: "Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro".

"Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae", ha continuado Nadal.

Así, ha defendido que de ello se desprende inseguridad jurídica, ya que el Gobierno nunca sabe con qué va a contar cuando tiene que calcular el sistema porque no sabe qué se va a recurrir: "Estamos en un toma y daca que no tiene sentido".

