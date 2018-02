El BCE teme que se desate una guerra fiscal tras la reforma de Trump en EEUU

Si Europa quiere competir con USA, no le queda otra que bajar los impuestos, de esa forma las empresas serán más competitivas. Si no es así, es imposible competir. Mucho tendría que aumentar la productividad europea para amortiguar el efecto.



Pero no olvidemos que USA no tiene el estado de bienestar europeo, y por lo tanto la pérdida de recaudación fiscal no perjudicará a su población tanto como a la europea.



Desde mi modesta opinión, cada vez se está acercando más la pérdida del estado de bienestar europeo si quiere ser competitivo con el resto del mundo.



Es duro, mu duro. Pero es lo que hay.