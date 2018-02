¿Cupo vasco para toda España? Madrid 'ganaría' miles de millones de euros y aumentaría un 50% su financiación

Efectivamente, el cupo traería también más responsabilidad, no hay que olvidar que de las entidades financieras residentes en una CA con cupo no pueden ser rescatadas con dinero del Estado.



También habría mas cautela, porque en teoría (y si se hiciese bien) no habría más FLA. Uno tendría que salir a buscarse la financiación por sí mismo. Esto evitaría endeudamientos que esperan ser rescatados por el Estado.