Asturias, Baleares y País Vasco serán las primeras CCAA que bajen el paro a niveles precrisis

Asturias y País Vasco podrán tener el paro de antes de la crisis, pero no el empleo. Ha habido fuga de personas de allí, se están despoblando.



Solo C. de Madrid y Baleares ya han recuperado el empleo de antes de la crisis, y Madrid tardará 4-5 años en recuperar la tasa de paro. Esto es porque ha recibido mucha inmigración. La tasa de paro no dice gran cosa ahora mismo. Lo importante son los puestos de trabajo.