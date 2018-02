Montoro negocia hoy con los sindicatos la subida salarial de los funcionarios y la reducción de jornada

Aquí todo el mundo quejándose de que se les pague lo que se les debe a los funcionarios.



La mayoría de los funcionariofóbicos que critican no saben hacer ni la O con un canuto y otros ni rellenar la instancia, algunos los que la rellenaron con ayuda del "malvado" funcionario ni se presentaron y otros ni aprobaron el primer examen.



Pocos se quejaban cuando un apila-ladrillos cobraba 5000€, que no los ganan ni en el gurpo A1.



Llegó la crisis y a los primeros en recortarles fue a los funcionarios que no se habían beneficiado de los períodos de bonanza (como les pasó a muchos trabajadores que decían que por el sueldo de un funcionario ni se levantaban de la cama y ahora).



Ahora toca devolver lo quitado porque los aumentos de sueldo no son tales (al tener un 5% de ZP recortado y las sucesivas congelaciones hacen que esa exigua "subida" no llegue ni a devolución).



Lo que no veo bien es que quieran hacer fijos a los interinos: si quieren plaza que aprueben las oposiciones como el resto.



A la gente se queja de lo mucho que cobramos y minusvaloran el servicio a la ciudadanía para esos les diría Que fueran consecuentes con sus ideas y que sólo fueran a lo privado.



Es curioso como hablan de lo mucho que trabajan y se pasan el día comentando en el períodico (yo estoy de "canoso" por las suspicacias).



Estos individuos culpan de los males a los funcionarios pero no culpan a los colectivos que realmente están chupando del estado sin aportar nada: subvencionados, etnias varias, trabajadores en negro,etc a los que se les da una paguita o renta de inserción, se les paga piso, se les paga la luz, el agua y el gas, se les da sanidad gratis, educación gratis, libros para los niños, comedor escolar, vales comida, ropa, etc.



Todos estos colectivos cuestan más que los funcionarios y no aportan nada.



Y de los políticos ya ni hablamos: sueldos vitalicios para ellos y la camarilla de asesores-enchufados (la mayoría con escasa formación y sin experiencia) que llevan alrededor y que meten como gasto en personal de las AAPP (luego hacen la media y sale un sueldo medio que no lo gana casi ningún funcionario de a pie)



El funcionariado garantiza el acceso en igualdad de condiciones y de forma objetiva a los servicios públicos a los ciudadanos independientemente de su renta.