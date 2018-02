Los sindicatos recuperan afiliados por segundo año consecutivo

Cuando los trabajadores españoles entiendan de lo que no son y comprendan lo que son, entiéndase, esclavos al servicio de una administración (En la administración no incluyo trabajadores de base, peones, médicos, maestros etc.) que los explota haciéndoles trabajar en precario para que ellos los privilegiados de esta sociedad, antes eran la iglesia y los nobles, puedan seguir viviendo a cuerpo de rey. Los trabajadores tienen que despertar de su letargo y busquar lideres que defiendan sus derechos ,hace falta unos sindicatos fuertes con un número de afiliados tan grande que haga temblar a los gobiernos, la patronal ya está unida los trabajadores no ,o nos unimos o seremos explotados por esta clase privilegiada por los siglos de los siglos, no me vale que si mariscadas ,que si vagos etc., si no hacemos unos sindicatos fuertes donde los trabajadores podamos cambiar sus dirigentes y exigirles resultados estamos perdidos ,es triste que aumente la afiliación por explotación y precariedad en el trabajo ,tendría que aumentar por cambio de mentalidad ,si no cambiamos de mentalidad comprendiendo que nuestro patrimonio es nuestro trabajo y que lo tenemos que defender a capa y espada seguiremos en precario y trabajando para esta clase política que nos miente vendiéndonos que esto mejora cuando es todo lo contrario ,solo mejora para ellos, esto es la reflexión de un jubilado de 69 años que estuvo toda la vida afiliado y no entendía a los trabajadores que criticaban los sindicatos, es una pena que las mejoras no las reciban los que se las saben defender, si no cambiamos de mentalidad los sindicatos tendrán que seguir pactando con gobierno y patronal para poder sobrevivir, no hay más cera que la que arde, hay un refrán que dice ,para lo tuyo tú ,vosotros los trabajadores y nosotros los jubilados tenemos que hacer una piña y a pedir justicia si no ya veis por el camino que caminamos y hacia donde nos lleva ,a la miseria.