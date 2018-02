330 43

En Comú pide actuar contra el abuso laboral en las falsas cooperativas de la industria cárnica

4/02/2018 - 11:46

Llevarán al Congreso una ley para evitar que esta subcontratación no evite dar de alta a trabajadores y empeore sus condiciones laborales

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social actúe decididamente contra el abuso laboral que, denuncian, se produce en la industria cárnica y en los mataderos de conejos y aves a través de la subcontratación de las actividad en Cooperativas de Trabajo Asociado por las grandes empresas del sector.

Así, denuncian el abuso de esta fórmula, empleada con el objetivo de evitar dar de alta a los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social y no abonar las cotizaciones, pagar peores salarios y establecer peores condiciones laborales, con jornadas más largas, ausencia de formación y de medidas de prevención de riesgos laborales.

Así figura en la proposición no de ley registrada por los diputados de En Comú Podem Aina Vidal, Marta Sibina y Jaume Moya, con la que piden actuar tanto legislativamente como a través de la Inspección de Trabajo para acabar con la situación de precariedad en el sector.

Paralelamente, tal y como han confirmado a Europa Press desde la formación catalana, presentarán próximamente una proposición de ley para tramitar en el Congreso estos cambios normativos, y que así sea obligatorio dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a los trabajadores, y que además estén amparados por el Estatuto de los Trabajadores y su convenio colectivo.

LA ACTUAL REGULACIÓN, "UNA INVITACIÓN AL FRAUDE"

En Comú considera que la posibilidad de elegir entre el Régimen General y el de autónomos "es una invitación a la utilización fraudulenta de la figura 'legal' de las cooperativas de trabajo asociado", pues esta fórmula permite reducir costes a la empresa, aunque a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y de las arcas públicas de la Seguridad Social.

Estas cooperativas, relata la formación, suelen constituirse a instancia de la propia empresa industrial, que obliga a los trabajadores a asociarse para poder acceder a un trabajo. "En la mayoría de los casos, se trata de falsas cooperativas con falsos trabajadores autónomos", subrayan.

Todo ello a pesar de que en el convenio colectivo del sector se estableció un límite máximo de trabajadores de estas cooperativas del 15% y se plasmó la necesidad de reducir al máximo estas fórmulas. En Comú denuncia que se ha producido "un crecimiento exponencial" en los últimos años de este fenómeno, siendo "habitual" que el número de trabajadores autónomos socios de estas cooperativas sea superior al número de asalariados de la empresa industrial.

UN 35% MENOS DE SUELDO, UN 23% MÁS DE JORNADA

Las consecuencias de estas prácticas, denuncian, pasan por una devaluación del 35% del salario, pues al no estar contratados directamente no se les encuadra en la categoría profesional correspondiente y no se les paga lo recogido en el salario, y jornadas laborales hasta un 23% más largas.

Estos trabajos, además, están expuestos a un mayor riesgo para la salud pues, además de caracterizarse por una utilización intensiva de mano de obra, se caracterizan por su exceso de jornada, una reducción de descansos, la falta de formación profesional y evaluación y la ausencia de medidas de riesgos laborales.

MIGRANTES OBLIGADOS A ACEPTAR LAS CONDICIONES

"Esta situación de precariedad es aún más grave si se tiene en cuenta que la mayoría de los trabajadores afectados son personas migrantes, que se ven sometidas a aceptar estas condiciones para mantener su situación legal", abundan los diputados de En Comú en su iniciativa.

Por ello, reclaman el establecimiento de medidas "que combatan el 'dumping' empresarial y que reviertan las condiciones de trabajo de absoluta precariedad", así como la puesta en marcha de una campaña de control de las leyes laborales en este sector por parte de la Inspección de Trabajo.

