La once realizó unos 1.000 contratos indefinidos a vendedores de cupones en 2017

4/02/2018

MADRID

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) realizó en 2017 unos 1.000 contratos indefinidos para vendedores del cupón, que trabajan todos los días repartiendo "ilusión" por las calles de España y que representan el origen genuino de un grupo social que este año celebra su 80 aniversario.

Así lo anunció el presidente de la ONCE y de su Fundación, Miguel Carballeda, en una entrevista a Servimedia con motivo de los 80 años de historia de la ONCE, en la que destacó que la creación de empleo es una de las constantes y señas de identidad de la organización.

Carballeda anunció que en 2017 en la ONCE "hicimos en torno a 1.000 contratos indefinidos sólo para vendedores" de cupones, aunque señaló que la creación de empleo va mucho más allá.

"La ONCE también creó empleo para muchas personas con discapacidad, a través de nuestro grupo de empresas sociales ILUNION, y creó empleo en la propia la ONCE, la genuina de los 80 años generando empleo para personas que venían a ser vendedores, a ser centinelas de la ilusión", añadió.

Además, comentó, crea empleo "para personas que no tienen ninguna discapacidad y que trabajan con nosotros en la casa en el grupo social ONCE y en el grupo ILUNION, que estamos intentando que sea el mejor lugar de este país para poder trabajar".

Sobre el comportamiento de las empresas en materia de Responsabilidad Social Corporativa, el presidente de la ONCE defendió el "efecto 'GSO' de grupo social ONCE, algo que se ha producido, sin ninguna duda, a lo largo de esos 80 años de existencia de la ONCE".

"Es toda una vida concienciando y martilleando para que las cosas cambien y para que las empresas lo hagan suyo", aseguró respecto a la integración laboral de las personas con discapacidad.

RELACIÓN CON EUROPA

Al hablar de la creación de empleo, Carballeda se refirió a los programas de formación y empleabilidad de personas con discapacidad que la Fundación ONCE realiza con la ayuda de la UE y que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Preguntado sobre los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ) para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad, que desarrolla a través de Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad de Fundación ONCE, Carballeda subrayó que son un "ejemplo" a nivel comunitario.

"Tenemos una gran experiencia en lo social, en parte nos la han comprado y además la han puesto como ejemplo", dijo. Además, expresó su deseo de que la colaboración de Fundación ONCE con el Fondo Social Europeo "evolucione y que nosotros estemos atentos y seamos capaces de aportarle a Europa lo mejor de nosotros mismos".

En este sentido, puso en valor opiniones de responsables de instituciones europeas "defendiendo el modelo de la ONCE en el mundo de la discapacidad". "Es algo que nos debe de enorgullecer como país y a nosotros como organización", subrayó. Además, quiso dejar claro que "estamos comprometidos con Europa y por seguir peleando por una Europa más igualitaria".

