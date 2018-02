Sánchez pide a la banca que contribuya con sus beneficios a un rescate social

Este es de PODEMOS con retraso.



Queda claro, no.



Recordad que esta inútil propuesta la hizo "EL COLETAS" hace escasos días.



El tal pedro "EL CAMPEON DEL - NO ES NO -, NO ESPABILA NI CON AGUA HIRVIENDO.



Todas sus propuestas:



NO TIENEN NI POR DONDE COGERSE.