'El fin de la banca': eliminar los bancos para evitar otra crisis económica

Mi opinión ya de siempre es que el capitalismo es el mejor sistema de ordenación en el momento actual de nuestra evolución social como especie. Aún no somos humanos, cuando lo seamos dentro de unos cuanto cientos de años, si no miles, es seguro que se instaurará un sistema comunista.



Pero dentro del capitalismo, la banca es un organismo esencial y positivo ya que sirve de unión entre el ahorro y capital con los emprendedores y empresas que son los que generan riqueza.



El problema viene cuando los bancos se salen de está función y se convierte en inversores avariciosos, sin nadie que los controle y arriesgando el capital de otros, aún por encima; o sea peores que delincuentes. Parásitos que socializan las pérdidas.



Por eso, el problema no son los bancos son su regulación. Y ahí no hay quién meta mano.