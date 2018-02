330 43

Hannibal Laguna presenta 'One', su primera colección de 'prêt-à-porter', en Momad Metrópolis

2/02/2018 - 17:54

El diseñador español Hannibal Laguna ha presentado este viernes su primera colección 'prêt-à-porter' en Momad Metrópolis, Salón Internacional de Moda de Madrid, organizado por Ifema, que se celebra hasta el domingo 4 de febrero en Feria de Madrid. "Momad Metrópolis es el lugar natural para presentar la colección, porque es la gran feria de moda en España y que tanto benefician al negocio de esta industria", ha apuntado el diseñador.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Tras 30 años en el mundo de la moda, Hannibal Laguna da la bienvenida a 'One', una nueva etiqueta que amplía su fascinante universo estético, con la primera colección de 'prêt-à-porter', en la que refleja "la identidad, el estilo y la creatividad, emblemas de la casa".

"La lista de musas que me han inspirado a lo largo de todos estos años para comenzar esta nueva aventura es interminable, no son solo clientas habituales y rostros famosos que llevan todo este tiempo pidiéndome vestir mis creaciones a diario. También me inspiran todas esas mujeres con las que he coincidido algún día en un evento y me han confesado que se casaron vestidas de Hannibal Laguna y guardan ese traje como si fuera una joya", ha explicado Laguna.

Hannibal Laguna ha concebido la colección 'One', dividida en familias, "como un viaje en el que se abarca desde lo imprescindible para cada ocasión hasta lo no imprescindible" y en la que se puede encontrar desde una camiseta para lucir con unos jeans hasta un abrigo o una prenda de punto. Habitual de las alfombras rojas en los grandes eventos, sus diseños estarán presentes en la alfombra roja de los Premios Goya, que se entregan este sábado, aunque Laguna prefiere no desvelar la sorpresa.

Nacido en Caracas, de padres españoles, Hannibal Laguna se trasladó a España en 1982, en plena efervescencia cultural y social, por lo que valora especialmente las iniciativas rompedoras con lo establecido. En este sentido, valora de forma positiva la propuesta de diseñadores como Palomo Spain, que ha dado un giro al concepto de la moda unisex, vistiendo a hombres con prendas hasta ahora llamativamente femeninas.

"Cualquier revolución en la moda puede ser positiva. Yo llegué a España en el año 82 y seguía a diseñadores como Francis Montesinos, Jesús del Pozo y Manuel Piña y sobre todo Francis por tener esa visión vanguardista y revolucionaria de lo que era la moda, en un momento en el que todos estábamos despertando. Ver a hombres vestidos con faldas, como proponía Francis cuando yo tenía 16 años, fue impactante", ha recordado Laguna.

Hace justo una semana que el diseñador presentó su colección de costura en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, también organizada por Ifema. "La moda es cíclica, todo se reinventa, y la propuesta de Palomo Spain es una fórmula más que estamos viviendo, como ocurrió con José Castro en su momento", ha añadido, a tiempo que ha recordado que también se han dado casos similares en el panorama internacional, " Jean Paul Gaultier también nos ha enseñado la moda desde una perspectiva transgresora y es interesante que haya nuevas propuestas y se presenten, porque eso contribuye a que la moda se mantenga viva".

PUBLICIDAD