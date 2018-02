Los salarios empiezan a salir del hoyo en EEUU: suben un 2,9%, la mayor alza desde 2009

Trump ha aportado medidas antidumping que en Europa sí se permite. Asi esta EEUU, subiendo salarios y aqui estamos con el fango hasta el cuello.



Y lo del muro guste o no es por una sencilla razon, si los empresarios tienen 1000 hombres para 1 puesto pueden ofrecer un plato de comida en el suelo y repartir cuchillos para que la gente se pelee. O bien REGULAR, poner limitaciones y que haya 1 trabajador para 1 puesto y que se pague un sueldo decente. Ley de la oferta y demanda, algo basico.



Y lo siento que lo de abrir las fronteras eso no es social, como lo hizo aqui Zapatero o Aznar en menor medida. No eres progre, guay ni humanitario por abrir las fronteras y dejar que la gente se muera de hambre por las calles o dejarles que pidan limosna. Obama dejaban que entraran sin ningun control y repartia papeles cuando habia gente que iba a comer a comedores sociales despues de trabajar 8 horas en un sitio de comida basura, como se ha visto cientos de veces en la prensa durante su mandato. Ahora el panorama es diferente, ahora suben los sueldos porque falta gente. Y quien niegue esto es que no lee los periodicos o miente directamente.



No se es mejor persona y humanitario por dejarlos pasar y punto, si no los atiende lo unico que hace un gobierno es una propaganda barata.