Economía/Paro.- Ciudadanos pide "decisión y valentía" para una reforma laboral "en profundidad" que frene la precariedad

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos cree que es necesario abordar con "decisión y valentía" el problema de la precariedad y para ello ha insistido en la necesidad de realizar una reforma "en profundidad" del mercado laboral.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, su secretario general, José Manuel Villegas, ha comentado los datos del paro conocidos este viernes, que arrojan un aumento de 63.747 personas en situación de desempleo y que, a su juicio, "no son excesivamente buenos".

"Obviamente, hay un componente estacional en esta cifra, pero hay datos de fondo que se mantienen constantes en todo el año, y ese el dato de la precariedad", ha apostillado, recalcando que "nuevamente el 90% de los contratos que se firman son temporales".

"Volvemos a insistir en la necesidad de hacer una reforma en profundidad del mercado laboral para afrontar el problema más grave al que se enfrenta el país", ha aseverado, pidiendo que "este debate" se afronte "con decisión y valentía".

"No nos vale el debate que están teniendo los viejos partido sobre si deroga o no una reforma. No nos sirve ni la reforma laboral del PP ni la del señor Zapatero. Todas, históricamente se han mostrado ineficientes", ha dicho Villegas, que ha subrayado que este problema "fundamental" va a ser "una de las prioridades de Ciudadanos en los próximos meses".



