330 43

Méndez de vigo: la marcha de guindos al bce "no supondría una crisis de gobierno"

2/02/2018 - 12:59

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El ministro Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy que una hipotética marcha de un miembro del Ejecutivo a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) "no supondría una crisis de Gobierno, sino una sustitución".

El ministro fue preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre si finalmente el titular de Economía, Luis de Guindos, será el candidato español.

Méndez de Vigo dijo que el plazo para la presentación de candidaturas expira el 7 de febrero y solo podía confirmar que España formalizará una propuesta, "pero no hay una decisión tomada sobre la persona".

"No sé quién será el candidato, pero si fuera algún miembro del Gobierno el que saliera, no supondría una crisis de Gobierno, sino una sustitución si se produjera, que puede suceder o no", indicó.

(SERVIMEDIA)

02-FEB-18

JRN/PAI/caa

PUBLICIDAD