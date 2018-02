330 43

Economía/Macro.- El Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre el candidato español a la Vicepresidencia del BCE

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo no ha tomado todavía "ninguna decisión" sobre la candidatura española a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), para la que los Estados miembros de la UE tienen hasta el próximo miércoles, 7 de febrero, para presentar sus postulantes al puesto.

"El Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre las candidaturas", ha asegurado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha rehusado pronunciarse sobre si el ministro español de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, será el candidato de España para sustituir a Vitor Constancio en la Vicepresidencia del BCE.

Méndez de Vigo ha recordado que el plazo para la presentación de los candidatos al puesto en el instituto emisor acaba el 7 de febrero, si bien ha confirmado que "habrá una candidatura española", aunque por el momento "no ha habido todavía ninguna decisión sobre quien será esa persona".

Preguntado sobre si las pretensiones del presidente Gobierno, Mariano Rajoy, de no provocar una crisis de Gobierno supone el descarte de De Guindos a la Vicepresidencia del BCE, Méndez de Vigo ha dicho desconocer quien será el aspirante, si bien ha apuntado que "si fuese algún miembro del Gobierno y saliese del Ejecutivo, eso no supondría una crisis del Gobierno". "Yo le llamaría sustitución, si se produjera, que como diría el presidente del Gobierno, puede suceder o no", ha añadido.

El nombre de De Guindos es uno de los que más suena para sustituir en la Vicepresidencia del BCE al portugués Vitor Constancio, cuyo mandato finaliza el 31 de mayo de este año.

El titular de Economía se ha mostrado en las últimas semanas "convencido" de que España va a obtener la posición en el Comité Ejecutivo del BCE, si bien no ha aclarado aún si será el aspirante español al puesto.





PUBLICIDAD