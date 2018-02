330 43

Economía.- Gual (CaixaBank) ve "desafortunadas" las palabras del director de Negocio sobre desahucios pero "se retractó"

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha reconocido que las declaraciones que realizó el director de Negocio de la entidad, Juan Antonio Alcaraz, sobre los desahucios fueron "desafortunadas" y "no se corresponden con la filosofía y visión" del banco sobre esta cuestión, pero ha recordado que el directivo ya se retractó y pidió disculpas.

En unas jornadas inmobiliarias, Alcaraz señaló que los desahucios eran una "leyenda urbana". Sin embargo, días más tarde se retractó y lamentó "profundamente" esas afirmaciones.

Preguntado por esta cuestión, Gual ha indicado que el directivo ya se ha retractado y pedido disculpas, aunque ha admitido que fueron unas palabras "desafortunadas", "como él mismo reconoció", porque "no encajan con la filosofía y visión del banco" sobre esta cuestión y, en este sentido, ha reivindicado el "esfuerzo" que está dedicando la entidad a la vivienda social.

Asimismo, ha señalado que en el tratamiento de los desahucios son "extraordinamente cuidadosos" mediante la búsqueda de soluciones como quitas o refinanciaciones para asegurar que "ninguna familia pase por este trance".

A mediados de esta semana, Alcaraz se retractó de las declaraciones pronunciadas la semana anterior, en el marco de unas jornadas inmobiliarias en Madrid, en las que señaló que los desahucios son una "leyenda urbana", y expresó públicamente sus disculpas.

"Me retracto pública y sinceramente de mis palabras y quisiera pedir disculpas a todas aquellas personas que se han podido sentir ofendidas. Quienes me conocen, saben muy bien que lo que dije no es lo que pienso ni refleja mi forma de ver las cosas, y lo siento", afirmó.

"El acceso de todas las personas a una vivienda digna ha sido siempre una de las prioridades de CaixaBank", subrayó Alcaraz, quien explicó que la entidad "tiene por norma" tratar de evitar cualquier situación de desahucio, para lo que aplica criterios de flexibilidad en las reestructuraciones del crédito y atención a la situación personal de cada cliente.

