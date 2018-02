Luis de Guindos será el candidato español para la Vicepresidencia del BCE

Pues espero que no mienta a los europeos, porque aquí nos mintió pero bien sin cortarse un pelo.... no creo que sea el candidato adecuado.... un señor que miente a sus ciudadanos en un tema tan importante como era el recate bancareo que ha arruinado la vida de muchos españoles, no me parece baladí ...no se merece ese puesto y espero que no se lo den...