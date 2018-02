El paro y el envejecimiento parten en tres a España: Madrid y el noreste se salvan de la epidemia estructural

Yo no voy a a hablar de personas porque no quiero ofender, pero si de políticos y es más que sospechosos que donde más paro hay desde siempre sea Andalucia, y siempre ha sido gobernada por el PSOE y no les dejan de votar, esta claro que algo raro por ser suave pasa.



Si tan mal les va por que les votan una y otra vez, es de ser burros. Lo del clientelismo y compra de votos no tiene nada que ver y las paguitas tampoco y el PER ni el por...



En el norte tambien tenemos subvenciones pero de vez en cuando nos cabreamos y votamos a otro.