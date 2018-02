Greenspan avisa sobre una doble burbuja: en la renta variable y en el mercado de bonos

El exgobernador de la Fed, Alan Greenspan. Foto: Reuters.

Quien fuera presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que en su día avisó de la exuberancia irracional sufrida en la burbuja de las punto.com y a quien muchos culpan del sobrecalentamiento en el mercado inmobiliario que derivó en la crisis de la hipotecas subprime y la Gran Recesión en 2008, observa riesgos en el mercado.

Durante una entrevista con Bloomberg, este economista aseguró que existen "dos burbujas", una en la renta variable y otra en el mercado de bonos. "A final del día, la del mercado de bonos eventualmente será el asunto crítico", matizó. Según sus estimaciones, Greenspan, quien lideró la Fed entre 1987 y 2006, citó factores como el déficit federal como una de las razones de preocupación. También hizo mención a la normalización monetaria en curso, poniendo de manifiesto la posibilidad de una subida de tipos más agresiva en el caso de que las presiones inflacionistas se disparen.

"Estamos lidiando con una perspectiva fiscal a largo plazo inestable en la que la inflación se afianzará", dijo. "¿Qué hay detrás de la burbuja?", se preguntó aludiendo a "un déficit gubernamental cada vez mayor". Desde su punto de vista, como porcentaje del PIB, "la deuda ha aumentado de manera muy significativa" y "simplemente no estamos prestando suficiente atención a eso", aclaró.

En sus declaraciones, el ex funcionario del banco central estadounidense hizo referencia al recorte de impuestos de la administración Trump, que sumará 1,5 billones de dólares al déficit, así como otros planes de la Casa Blanca, que busca incentivar las inversiones en infraestructuras. "Me sorprendió mucho que en el mensaje del Estado de la Unión todas las nuevas iniciativas mencionadas no hicieran alusión a su financiación", explicó al mismo tiempo que recalcó que "estamos llegando al punto en que el catalizador va a llegar por parte de un repunte en la inflación. La única pregunta es cuándo".

Futura subida de tipos

Al hilo de la decisión de la Fed, que el miércoles mantuvo los tipos de interés sin cambios en el rango del 1,25% y el 1,5%, Greenspan señaló que el banco central estadounidense, que a partir del sábado tendrá nuevo presidente, Jerome Powell, pone rumbo hacia "un aumento importante en las tasas de interés y eso tendrá un impacto muy importante en toda la estructura de la economía".

Como era de esperar y haciendo gala de la falta de sobresaltos que ha caracterizado a la Reserva Federal durante la era de Janet Yellen, el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, por sus siglas en inglés) despidió el miércoles a la que ha sido su matriarca durante los últimos cuatros años sin mover ficha en lo que a tipos de interés se refiere. Los altos funcionarios respetaron así el corazón de 'paloma' monetaria que ha caracterizado a su guardiana quien, sin embargo, ha subido tasas en cinco ocasiones desde 2015 y desecho los estímulos monetarios aplicados tras el azote de la crisis.

Eso sí, a partir de ahora, con el desembarco de Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, o Loretta Mester, la presidenta de la Fed de Cleveland, en el órgano encargado de dictar la política monetaria del país, donde también ocupó un asiento rotatorio, Raphael Bolstic, de la Fed de Atlanta, se sienta ya la base para un incremento en el precio del dinero, que llegará tan pronto como el próximo 21 de marzo.

"El Comité espera que, con nuevos ajustes graduales en la orientación de la política monetaria, la actividad económica se expandirá a un ritmo moderado y las condiciones del mercado laboral se mantendrán fuertes", rezó el comunicado al término del encuentro de dos días que despidió a Yellen como presidenta de la Fed. "Se espera que la inflación en base a los últimos 12 meses aumente este año y se estabilice en torno al objetivo del 2% a medio plazo", se observó en el mismo.

De esta forma, como ya se anticipaba, Jerome Powell heredará el próximo 3 de febrero una economía en pleno empleo donde las presiones de los precios comienzan a ser más visibles. "Las ganancias en el empleo, el gasto de los hogares y la inversión fija de las empresas han sido sólidas, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja", recalcaron los funcionarios. Un hecho que en las últimas jornadas ha comenzado a enervar a algunos inversores y que hace pensar que el quórum de la primera reunión de política del año, donde los nueve miembros con derecho a voto en el FOMC decidieron de forma unánime mantener los tipos entre el 1,25% y el 1,50%, podría desvanecerse.

En estos momentos el indicador FedWatch de la CME estima que 81,8% del mercado descuenta un incremento de 25 puntos básicos en la reunión de marzo, cuando Powell ya será oficialmente el nuevo presidente de la Fed. Sin embargo, con halcones monetarios como Barkin y Mester abogando por una política más agresiva y William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York y quien busca jubilarse este año, mostrando cierta preocupación por el sobrecalentamiento económico, centristas como el propio Powell o el gobernador Randal Quarles, podrían dejarse llevar por el ala dura del FOMC. En estos momentos, sólo Bolstic y la gobernadora Lael Brainard, favorecen una política laxa y acomodaticia.

