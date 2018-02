La marea de crecimiento esconde los problemas que pueden hundir la Eurozona

Que buenos son los americanos dirigiendo la atención donde no está el problema.



El problema de la UE es la diferencia de productividad. Alemania tira mucho y los demás poco. Eso genera una tensión interna que acabará destrozándola. Las economías no han convergido por la generosidad del BCE, sin oque se han enviciado en la deuda mucho más. En 2020 será insostenible.



Pero la Segunda Fase de la Gran Crisis Sistémica comenzará en EEUU ellos no están mejor ni mucho menos.



Pero todo comenzará en octubre del año que viene, las primeras gotas al menos. NO ANTES.