(Ampl.) González (BBVA) cree que hay que "ser realistas" porque recuperar el rescate "es imposible"

1/02/2018 - 16:17

Rechaza una posible fusión con Bankia: "A mí nadie me ha llamado"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de BBVA, Francisco González, ha afirmado durante la presentación de los resultados de 2017 de la entidad, que es necesario "ser realistas" y "abandonar el discurso" de que se recuperará el rescate financiero porque "es imposible".

"Hay que abandonar ese discurso y ser realistas, decir que vamos a privatizar Bankia cuando convenga al país, pero no intentar recuperar algo que no va a ser recuperable, es imposible pase lo que pase", ha señalado González, para quien se trata de "un tema muy político y muy complicado". "Hablar de horizontes temporales de 2020 o 2021 es imposible", ha indicado.

En cuanto a una hipotética compra de Bankia por parte de BBVA, González ha señalado que a él "nadie le ha llamado" y ha apuntado que una adquisición así consumiría muchos recursos a la entidad y el coste de oportunidad de salirse del tema digital sería importante.

Preguntado sobre la invitación a fusiones transfronterizas que están haciendo los reguladores en los últimos meses, González ha apuntado que no son operaciones "fáciles", dado que "hay multitud de cosas en Europa que no son estándar", si bien ha señalado que "va a haber fusiones porque la necesidad aprieta".

LAS CLÁUSULAS SUELO, EN LÍNEA CON LO PREVISTO

En cuanto a las cantidades devueltas a clientes que disponían de hipotecas con cláusulas suelo firmadas con el banco, el presidente de BBVA ha apuntado que van "en línea con lo previsto".

La entidad provisionó en torno a 600 millones de euros y, según han explicado tanto González como el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, "las cantidades van en línea con lo previsto" y el banco está siendo "ágil" en las devoluciones.

En cuanto al 'brexit', González ha afirmado que "las negociaciones avanzan lentamente". "Lo peor del brexit no lo hemos visto todavía", ha añadido.

EL NÚMERO DE OFICINAS LO MARCA EL CLIENTE

González ha explicado, además, que el número de oficinas de la entidad, que cerrará 179 este año, "se irá ajustando con el tiempo" y "el número lo irá marcando el cliente".

"Creo que el servicio personal es muy importante no para escribir un talón o una transferencia, sino para ayudar a nuestros clientes a entender bien sus finanzas", ha señalado González, para quien "siempre habrá alguien en la cadena de valor que tiene que ser una persona".

En su opinión, la inteligencia artificial "está muy bien, pero no es creativa, no es capaz de acometer tareas complejas. No tiene sentimientos y, muchas veces, los sentimientos son importantes".

En otro orden de cosas, ha apuntado que "lo más importante que tiene que hacer un país es tener un buen programa de educación". "Estamos en España en un momento de muchísimo ruido, hablamos solo de Cataluña todos los días y no nos estamos ocupando de lo verdaderamente importante, que es cómo cambiamos el modelo productivo", ha señalado.

