330 43

(AMP) Empleo dice que usará "las mejores opciones" de financiación a su disposición para pagar las pensiones

1/02/2018 - 14:35

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha afirmado que cualquier decisión que se tome en relación con la financiación de las pensiones en 2018 tendrá en cuenta "las mejores opciones de financiación" que tengan a su disposición.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, Burgos ha recordado que el saldo negativo anual del sistema es, en buena parte, "fruto de la destrucción de empleo y la recesión económica".

Sin embargo, pese a la mala situación por la que ha vivido el empleo y la economía española, Burgos ha recordado que esto "no ha impedido" que el Gobierno haya pagado puntualmente las pensiones y haya elegido en cada momento "las mejores formas de financiación para el conjunto del sistema".

La situación de déficit que ha atravesado el sistema en los últimos años es lo que ha hecho que el Ejecutivo haya utilizado todos los recursos a su disposición. De hecho, sobre el préstamo que se hizo al sistema de 10.192 millones en 2017, Burgos ha afirmado que se concedió con el doble objetivo de proporcionar una cobertura "adecuada" de las pensiones y de preservar un parte significativa Fondo de Reserva.

El préstamo, que se liberó en julio y diciembre de 2017, ha permitido, según Burgos, cubrir los gastos y las obligaciones relativas a las pensiones de carácter contributivo y, en general, las necesidades financieras del sistema. Además, ha recordado que esta aportación concedida por el Gobierno no devengará intereses y que su cancelación se producirá en un plazo de 10 años a partir de este año.

También ha señalado que el gasto en pensiones ha mantenido su crecimiento en un 4,3%, se ha incrementado en más de 38.000 millones de euros y lo ha hecho por la tendencia natural de crecimiento de las pensiones y prestaciones, por la aplicación de nuevas políticas o por la mejora de políticas existentes.

Respecto al uso del Fondo de Reserva, el secretario de Estado ha subrayado que fue "la solución más adecuada, más sencilla y más directa en su momento". "El uso del Fondo de Reserva se ha hecho esencialmente para cubrir necesidades", ha añadido Burgos, tras recalcar que "en el momento de la creación del mismo era imposible prever la crisis".

Además, ha apuntado que los ingresos están creciendo a un ritmo "muy intenso". En 2017, el crecimiento del PIB fue del 3,1%, la afiliación al sistema creció "muy por encima", cercana al 3,4%, y la recaudación fue a un ritmo más acusado (+5,9%).

PENSIONES ASEGURADAS

Por otro lado, Burgos ha puesto de relieve que las pensiones públicas en España "están aseguradas por voluntad política y por las capacidades económicas que tiene el país que así lo confirman". En la actualidad, el sistema está "más seguro", porque se crea más empleo y se genera crecimiento económico. En esta línea, ha afirmado que "se han tomado y se seguirán tomando todas las medidas que aseguren el sistema".

"Estamos a la espera de un acuerdo de los partidos respecto a la financiación del déficit de Seguridad Social, que llegará una vez finalicen los trabajos del Pacto de Toledo, mientras tanto el Gobierno seguirá aportando los recursos necesarios", ha añadido el secretario de Estado.

Además, ha reafirmado "una vez más" que, para el Gobierno, "el mejor instrumento para financiar el sistema de Seguridad Social es la creación de empleo y el crecimiento económico", porque es el instrumento "más eficaz, menos distorsionador y más adecuado a las necesidades del sistema".

PSOE DENUNCIA LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

Durante el turno de réplica, el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Senado Francisco Javier Oñate ha recalcado que en los dos últimos años se ha registrado una caída de un 2,3% el poder adquisitivo de los pensionistas.

Para Oñate, es necesario que se cambie la ley, porque si no, España solo va a tener pensiones "insuficientes y situaciones de pobreza". También ha trasladado a la ministra de Empleo y Seguridad Social que no puede seguir "engañando" a los pensionistas de este país, ya que, bajo su punto de vista, para que no haya pérdida de poder adquisitivo es necesario que se cambie la ley de 2013 para que las pensiones se revaloricen con el IPC.

PUBLICIDAD