Empleo defiende que las pensiones están aseguradas y elegirá "las mejores opciones" para financiarlas en 2018

1/02/2018 - 12:40

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, destacó este jueves que "las pensiones públicas en España están aseguradas" y que cualquier decisión que adopte el Gobierno en relación con la financiación del sistema en 2018 "supondrá el recurso a las mejores opciones de financiación a nuestra disposición".

Así lo dijo Burgos durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Senado, a la que acudió para dar explicaciones sobre la situación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sobre las consecuencias del préstamo del Tesoro de 10.192 millones de euros en 2017 para pagar las pensiones.

El secretario de Estado explicó que el Gobierno ha tenido la "necesidad" de utilizar los distintos recursos para financiar las prestaciones ante el déficit en la Seguridad Social y el préstamo concedido por el Tesoro pretendía "proporcionar una cobertura adecuada", posibilitar el "equilibrio presupuestario" y "mantener una parte significativa" del Fondo de Reserva.

La cuantía del préstamo fue equivalente al 7,14% del gasto total del sistema en 2017, y el 8,3% respecto al gasto en pensiones contributivas. Permitió cubrir el 58,9% del total de necesidades financieras adicionales del sistema mientras que el FR cubrió el 41,06%, según indicó Burgos.

"El préstamo es un mecanismo que no distorsiona la economía nacional" y "asegura el pago puntual, completo y total de nuestras pensiones", defendió. El secretario de Estado recordó que el préstamo no devengará intereses y su cancelación se producirá en un plazo de 10 años a partir de 2018 y señaló que si no se hubiera dispuesto de ese crédito, "hubiéramos tenido que utilizar en mayor medida el Fondo de Reserva".

"Hubiera sido tan sencillo reducir los niveles de cobertura, como hicieron los griegos, y hubiéramos cuadrado las cuentas con carácter inmediato", dijo, para defender que el Gobierno apostó por mantener los niveles de cobertura.

En este sentido, subrayó que "las pensiones públicas en España están aseguradas por voluntad política, pero sobre todo, porque hoy disponemos de más capacidades en nuestra economía".

Burgos incidió en que "el sistema está hoy más seguro porque se crea más empleo y se genera más crecimiento económico" y "se ha tomado y se seguirán tomando todas las medidas que aseguren el sistema".

"Cualquier decisión que se tome en relación con la financiación en 2018 supondrá el recurso a las mejores opciones de financiación a nuestra disposición", añadió. En esta línea, señaló que el Gobierno está a la espera del acuerdo en el marco del Pacto de Toledo respecto a la financiación del déficit de la Seguridad Social.

