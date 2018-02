330 43

Sordo responde a Báñez que la reforma de las pensiones no es "neutra" porque pierden poder adquisitivo

1/02/2018 - 12:58

El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, ha señalado que la "lectura" que este pasado miércoles hizo la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sobre la situación de las pensiones "no se corresponde con la realidad", pues la reforma que promovió el Gobierno en 2013 no es "neutra", y acarrearía, en las próximas dos décadas, una caída "muy importante" de la paga media, mientras que, en la actualidad, "siguen perdiendo poder adquisitivo".

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

"La ministra hizo una lectura que no se corresponde con la realidad respecto a cómo va a afectar la reforma de pensiones que el Gobierno puso en marcha en el año 2013", ha señalado Unai Sordo, en declaraciones a los periodistas, antes de inaugurar en Granada un encuentro con delegados sindicales bajo el título 'Recuperar lo arrebatado, conquistar nuevos derechos'.

En materia de pensiones, "el sindicato no va a tolerar este escenario", ha agregado Sordo, para quien "las pensiones son perfectamente viables", si bien se trata de "cómo se financien, ahora, dentro de diez años, y dentro de 30", por lo que CC.OO. va a hacer propuestas en ese terreno.

El líder de CC.OO. se ha referido así a la comparecencia de Fátima Báñez este miércoles ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso sobre la evolución de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, en la que manifestó que aún no conoce cómo afectará el factor de sostenibilidad a las futuras pensiones a partir de 2019 pues no se pueden realizar estos trabajos hasta disponer del documento de defunciones en 2017, que debe proporcionar el Instituto Nacional de Estadística, y que su entrada en vigor "no implica que la pensión inicial sea menor".

Por otro lado, Unai Sordo ha hecho referencia a la necesidad de que se recuperen los salarios, sobre todo los más bajos, tras salir de la crisis en términos "crecimiento macroeconómico, pero que a día de hoy no se traduce en una mejora sustancial de las condiciones de vida de la mayoría social".

"Estamos en un momento en que España necesita de una contundente acción sindical" con "espacios de negociación con las empresas, patronales y gobiernos" y con "movilización en la calle y en la sociedad", ha explicado Sordo.

PARO GENERAL DÍA DE LA MUJER

Unai Sordo, que ha estado acompañado en el espacio Quinto Centenario de la Universidad de Granada, de los secretarios generales de CC.OO. en Andalucía, Nuria López, y en Granada, Ricardo Flores, se ha referido también a la convocatoria de paro general del 8 de marzo que, con el apoyo del sindicato, "tiene que ser un aviso serio de que los temas de desigualdad de género" y la situación de "discriminación de las mujeres en este país se tienen que terminar ya".

Para la secretaria general de CC.OO. Andalucía, Nuria López, es necesario concretar "la ofensiva" para que el sindicato se acerque a los trabajadores para que los "beneficios empresariales que están obteniendo las empresas" puedan conllevar una subida en términos de "salarios y de empleo calidad, y no precario", ha resaltado López, que ha hecho referencia a que en la comunidad autónoma andaluza "uno de cada dos trabajadores está por debajo del salario mínimo interprofesional" conforme a datos oficiales en 2016.

