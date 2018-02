El Mobile World Congress avisa de que dejará Barcelona si persiste la inestabilidad política

Otro titular basura para engañar a los Españoles.



También dijo cuando se le preguntó sobre si se planteaba otras localizaciones, dijo que tenían un compromiso firmado con Barcelona hasta el 2023 y que no veía motivo para no cumplirlo.



El decir solo una parte de las declaraciones y omitir otra es también desinformar y engañar.



El titular también podría haber sido "El Mobile no ve motivos para cambiar y apuesta por Barcelona"



Ayer en TV3 tan criticada pude ver que decía que la estabilidad política siempre es preferible y que muchas ciudades están interesadas así como también decía que no veía ningún motivo para no seguir en Barcelona. Una información mucho más veraz.