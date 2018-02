Hacienda está dispuesta a aplicar quitas de deuda para comunidades mal financiadas

Ya lo vine diciendo el año pasado, QUITA DE DEUDA, la unica opcion real para las CCAA.



Si no, el FLA será perpetuo.



Ahora, la quita de deuda, permitirá que las CCAA puedan emitir deuda en el mercado sin pagar intereses tan elevados.



Este año sera de "Fiesta Pandereta" en España.



El Estado se come con papatas la deuda autonómica; y en adelante deberá financiar a las CCAA sin el FLA.



Ahora de donde vendrá los fondos para las CCAA si no es via deuda.. seguro de los presupuestos.



El recorte de compras de deuda del BCE ya estan haciendo su efecto rapido.