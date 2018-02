330 43

Botín dice que un impuesto exclusivo a los bancos "no se justifica"

31/01/2018 - 13:58

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, afirmó este miércoles que "no se justifica" poner en marcha un impuesto exclusivo para los bancos, ya que son un tipo de empresa más.

En la rueda de prensa de presentación de sus resultados del grupo correspondientes a 2017, ejercicio en que consiguió un beneficio de 6.619 millones de euros, se pronunció así al ser preguntada por la propuesta del PSOE de crear un impuesto a la banca para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

"La tasa impositiva debe ser la misma para todas las empresas; los bancos somos una empresa más", dijo la presidenta del Santander, quien agregó que "tener una tasa impositiva diferente no se justifica".

Además, quiso dejar claro que en el caso del Santander "no sólo no nos han ayudado" durante la crisis financiera, sino que el grupo ha aportado 3.000 millones de euros. A ello se une que con la compra del Popular en junio de 2017 "hemos conseguido dar estabilidad" a cliente y empleados de la entidad. "Hemos hecho más que nuestra parte" y "cualquier medida fiscal debería ser la misma para todas las empresas", sentenció.

Por otra parte, sobre la evolución de la economía española y la crisis política catalana, apuntó que supuso un cierto impacto y ralentización a final del año pasado, aunque a la luz de las previsiones ello no se prolongará en 2018.

En materia de empleo, destacó la necesidad de que además de crear más empleos se generen "mejores", para apuntar que hay que avanzar en ganancias de la productividad.

COMPRAS EN EUROPA

En cuando al crecimiento del grupo Santander a futuro, Botín quiso dejar claro que "no tenemos ningún plan de comprar un banco en Europa", aunque sí mostró el interés por lanzar iniciativas a través de canales digitales.

"No tenemos que comprar para estar ahí", en referencia al campo digital en países en los que no tiene filial, para agregar que "ya no puedo comprar más".

Respecto a la estrategia 1|2|3, ésta permitió al banco aumentar el número de clientes vinculados en 600.000 durante 2017, hasta los 1,9 millones. Para Botín, esta cuenta "está funcionando muy bien" y es una "estrategia "ganadora".

Preguntada por el cambio en las condiciones, que comienza a aplicarse este mes de febrero, comentó que "lo importante es la relación que desarrollas con el cliente", aunque "si el mercado cambia, seguiremos ajustando las condiciones". Así, la responsable del Santander comentó que "dependiendo del entorno de tipos, de vez en cuando cambiaremos las condiciones".

Santander anunciaba el pasado diciembre su decisión de ajustar el límite máximo del saldo remunerado de la Cuenta 1I2I3 de 15.000 euros a 10.000 euros como respuesta al prolongado escenario de tipos de interés en mínimos históricos.

