Presupuestos. el presidente de la once advierte del "deterioro" social que supondría no aprobar los presupuestos de 2018

31/01/2018 - 12:31

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El presidente de la ONCE y de su Fundación, Miguel Carballeda, considera que no aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 supondría un "deterioro" para el conjunto de España y podría perjudicar a aquellos "que más lo necesitan", en referencia a colectivos como el de las personas con discapacidad.

En una entrevista con Servimedia con motivo del 80 aniversario de la ONCE, Carballeda sostuvo que perjudicaría al ámbito social que cuestiones como la situación en Cataluña bloquearan la aprobación de los Presupuestos del presente año.

"Si no hay Presupuestos, no habrá actividad y hay mucho ciudadano temblando", dijo respecto a la repercusión social de no tener unas nuevas cuentas estatales. Explicó que el perjuicio sería tanto para los ciudadanos de a pie como para "mucho empresario que no sabe qué va a ocurrir con sus contratos, porque no sabe a quién acudir para que se le renueve"

"ACABAREMOS PERDIENDO TODOS"

Remarcó que no dar el visto bueno a unas cuentas estatales de este año traería "un deterioro para el país" y "al final acabaremos perdiendo todos".

Según Carballeda, el bloqueo de los Presupuestos de 2018 "es una de las situaciones que se producen en nuestro país que no podíamos imaginarnos -no estaba en el libro de ruta- y que no conseguimos entender".

A su juicio, hay que hacer frente a esta situación "de inmediato", de forma que se pueda "volver a la normalidad y darle una respuesta a la ciudadanía, especialmente aquellos que tienen un problema y que más lo necesitan", como los "colectivos desfavorecidos".

