El 43% de los nuevos jubilados de 2017 tenía 64 años o menos

Todas las medidas que toman los políticos ,sean del pelaje que sean, son para perjudicar a las clases trabajadoras y a los jubilados, bajada de salarios ,bajada de pensiones encubierta con la trampa del 0,25,cada día somos más pobres ,los políticos y su entorno se lo arreglan muy bien no tienen problemas de fin de mes ,se sacan el x % de su sueldo ,hacen creer que se bajan su salario y se suben en otro concepto mucho más ,da igual que la media de jubilación sea de 64 años o de 60 años ,nunca habrá dinero suficiente para las clases básicas ,trabajadores y pensionoistas,mientras tengamos que mantener esta administración gigantesca que solo se preocupa de asegurarse sus privilegios, no habrá fondos para las pensiones ,si añadimos los ladrones de guante blanco y no tan blanco ya me diréis ,es lógico que haya un 50% de jóvenes parados y los mayores trabajando , yo creo que no ,si se alarga la edad de jubilación cuando trabajaran los jóvenes, cuando podrán cotizar lo suficiente para la pensión, como las bases no abran los ojos y despierten están perdidas ,serán muy pobres y los que ahora estamos cada día estamos peor ,nos engañan con la mejora económica y yo percibo que esto va a peor