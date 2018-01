330 43

Economía.- El BCE dice que la liquidez de los bancos centrales en los procesos de resolución no debe asumirse 'ex ante'

FRANCFORT, 30 (EUROPA PRESS)

El Banco Central Europeo (BCE) ha subrayado que los bancos centrales no proporcionan un apoyo de solvencia a entidades en proceso de resolución, sino de liquidez, al tiempo que ha insistido en que esta provisión no debe asumirse 'ex ante', sino que será una decisión independiente del Eurosistema, de forma que los 'vacíos' de financiación que no pueden ser atendidos por la propia industria o el Mecanismo Unico de Resolución (MUR) deberán ser atendidos, en última instancia, por los Estados miembros.

Así lo ha señalado el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Yves Mersch, durante su intervención en una conferencia en Fráncfort en la que se ha cuestionado hasta qué punto, en caso de que una entidad se encuentre cerca de iniciar o ya haya iniciado un proceso de resolución, los bancos centrales deben proporcionar liquidez.

"La posición del BCE sobre el tema es contundente: la provisión de liquidez del banco central, ya sea a través de operaciones de crédito de política monetaria o asistencia de liquidez de emergencia, no debe asumirse automáticamente en la planificación de la resolución. Las medidas de resolución deberían financiarse con contribuciones de los accionistas y acreedores del banco, o del Estado o de la Unión Europea, pero no de los bancos centrales", ha aseverado.

No obstante, ha admitido que esto no significa que una entidad que de algún modo cumpla con los requisitos del banco central para la provisión de liquidez no pueda acceder a dicha liquidez. Entre los principales requisitos se encuentran las garantías adecuadas, que deben proteger plenamente al banco central contra las pérdidas en las operaciones de crédito, ya que estas pérdidas son, en principio, compartidas; o el ser financieramente sólido, que tiene especialmente en cuenta las ratios de capital o el apalancamiento, aunque el Consejo de Gobierno puede tomar medidas discrecionales en ciertos casos justificados para rechazar determinados activos como garantía.

DOS FUENTES DE PROVISION DE LIQUIDEZ

Los bancos centrales cuentan con dos fuentes principales de provisión de liquidez en el caso de que se produzca un proceso de resolución de una entidad bancaria: la asistencia de liquidez de emergencia o ELA y las operaciones de política monetaria del Eurosistema.

Ambas fuentes, no obstante, cumplen con diferentes objetivos y se basan en diferentes marcos legales. "Nuestro mandato constitucional nos pide que busquemos en todo momento el objetivo de estabilidad de precios del Eurosistema en línea con una economía de mercado abierta que funcione. El corolario es que la provisión de liquidez debe finalmente servir al funcionamiento de la economía real", ha señalado Mersch.

En suma, el economista ha sostenido que financiar instituciones insolventes es una tarea de los gobiernos; si bien los bancos centrales pueden estar involucrados en la administración de medidas de resolución, no deberían financiarlos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que no pueda proporcionar liquidez en el contexto de la resolución, sino que la entidad en cuestión deberá cumplir con los requisitos de cualquiera de las dos fuentes de liquidez del instituto emisor.

OTROS ACTORES: GOBIERNOS Y MUR

El Fondo Unico de Resolución garantiza una práctica uniforme en la financiación de resoluciones dentro del MUR, al tiempo que asegura que la industria bancaria financie la estabilización del propio sistema. No obstante, este fondo, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, aún no cuenta con la financiación necesaria, pues se va acumulando gradualmente durante los primeros ocho años de existencia y deberá alcanzar al menos el 1% de los depósitos de todas las entidades de crédito dentro de la Unión Bancaria a finales de 2023.

En este sentido, Mersch ha admitido que el fondo aún no cuenta con la suficiente financiación para proporcionar liquidez a gran escala, aunque también ha dudado sobre si el fondo estará capacitado incluso en su etapa final para hacer frente a una crisis financiera importante y muy generalizada.

Así, también podría surgir una situación de 'vacío de financiación', en la que la forma de cubrir el déficit tendrá que evaluarse, así como analizarse las responsabilidades de los gobiernos. Las ayudas estatales se consolidan como otra de las fuentes de apoyo financiero.

Los bancos centrales nacionales tienen competencias para proporcionar asistencia de liquidez de emergencia con el objetivo de preservar la estabilidad financiera cuando una entidad solvente enfrenta problemas de liquidez temporales.

PUBLICIDAD