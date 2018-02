330 43

El PNV dice que Rajoy peca de "optimista" al asegurar que los Presupuestos puedan estar en marzo

30/01/2018 - 17:59

El PNV cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, peca de "optimista" al confiar en que los Presupuestos Generales del Estado puedan llegar al Congreso en marzo, una vez el Gobierno se asegure los apoyos parlamentarios suficientes para sacarlos adelante.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Es un optimista el presidente del Gobierno, ¿no?", ha replicado con sorna el portavoz de la formación 'jeltzale', Aitor Esteban, preguntado este martes en el Congreso por las afirmaciones realizadas por Rajoy.

Esteban ha reiterado que no existe "ningún avance" al respecto, ni tampoco se ha celebrado ninguna reunión, "ni nada de nada". "No nos hemos sentado con el Gobierno a discutir los Presupuestos. Con el (artículo) 155 en vigor, en estos momentos no hay ninguna novedad", ha aseverado.

"DIJIMOS QUE NO LE ÍBAMOS A VOTAR, Y NO LE VOTAMOS"

En este sentido, ha insistido en que "no se dan las condiciones para discutir, debatir, y en su caso acordar los Presupuestos" por la situación política en Cataluña, una posición que el PNV viene manteniendo desde el mes de septiembre.

Preguntado por si no descarta acabar sentándose a negociar, Esteban ha tirado de ironía: "¿En el año 2040? En esta vida y en política, descartar no se puede descartar nada", ha dicho, y a renglón seguido ha recordado que también se dudaba de la posición de PNV ante la investidura de Mariano Rajoy.

"Nosotros dijimos que no le íbamos a votar. Muchos de ustedes no me creían, y al final se vio que cuando damos la palabra pues se cumple y no le votamos", ha declarado a los periodistas.

PUBLICIDAD