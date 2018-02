330 43

Economía/Empresas.- Una treintena de empresas de españolas participarán en el Pabellón de España en 4YFN 2018

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Un total de 32 empresas integrarán el Pabellón de España que la entidad pública Red.es e ICEX España Exportación e Inversiones organizan de forma conjunta en el marco de 4YFN (4 Years From Now), la plataforma de negocio de startups organizada por Mobile World Capital Barcelona, que este año alcanza su quinta edición.

Las 32 empresas desarrollan su actividad en diferentes sectores, como smart cities, ciberseguridad y confianza digital, fintech, loT / industria 4.0, apps, marketing digital, tecnologías del lenguaje, aplicaciones de la salud y bienestar social, soluciones de computación en la nube (cloud computing), soluciones TIC Big Data y educación digital.

En concreto, entre las empresas que participarán en el Pabellón de España en 4YFN el próximo mes de febrero se encuentran Acerodocs, Ancora, Biometrics by Gradiant, B!Play Global Content, Cardionlive, CARTO, Checkealos.com, Drainware, dypsela, Eccocar, GEKO NAVSAT, Glue Digital, H2ONow e iContainers.com.

El resto de las 32 compañías son in2destination Research and Concultancy in Tourism, Innsomnia Accelerator, Ironchip, Ironhack, Last Mile Team, Ligthbee SL, Neurafy, Newralers, OK Located, Paynopain - IslandPay - Tas Group, Samoby, SekureKids, SFY, Syneidis, Talentoo, Tyris AI, Wintelligen y YBVR Yerba Buena VR.

La edición de este año del 4YFN, que se celebrará del 26 al 28 de febrero en el marco del Mobile World Congress (MWC), prevé recibir alrededor de 19.000 visitantes y 600 inversores, que se encontrarán con 600 empresas emergentes de 145 países y 12 delegaciones internacionales.

