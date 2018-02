330 43

Economía/Empresas.- Fomento aún no ha decidido si llevará a los tribunales a la CNMV por la OPA de Abertis

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Fomento aún no ha decidido si finalmente recurrirá o no a los tribunales la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de rechazar el requerimiento del Gobierno de anular la autorización a la OPA de Atlantia sobre Abertis por no haber entonces pedido autorización al Ejecutivo.

"Es una decisión aún no tomada", aseguró el titular de Fomento, Iñigo de la Serna, al ser preguntado sobre la posibilidad de llevar la operación a los tribunales, con el consiguiente retraso de la misma que generaría en su desarrollo.

De la Serna se pronunció de esta forma tras participar en el Efe Foro Líderes, a pesar de que el Gobierno ya dio este pasado viernes su 'visto bueno' a la OPA de Atlantia, después de que la compañía italiana finalmente accediera a solicitar su autorización el pasado mes de diciembre a pesar de considerar que no era necesario.

Fomento y el Ministerio de Energía, el otro Departamento que instó el requerimiento al supervisor del mercado, tienen de plazo hasta el 8 de marzo para decidir sobre el eventual recurso, que se presentaría por la vía contencioso-administrativa.

En tanto se dirime si finalmente la 'batalla' por ABERTIS (ABE.MC )pasa o no por los tribunales, en el ámbito del mercado se espera que la CNMV autorice la OPA competidora de ACS la próxima semana, una vez que la operación reciba 'luz verde' de la Dirección de Competencia de la UE el próximo 6 de febrero.

El eventual recurso a los tribunales deriva de la consideración de Atlantia de que no es preciso solicitar autorización al Gobierno para su OPA, lo que llevó a que la CNMV aprobara esta operación sin que entonces lo hubiera solicitado, si bien finalmente cedió y lo pidió el pasado 21 de diciembre.



