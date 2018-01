330 43

Economía.- Blackstone ultima la compra del 55% del negocio financiero de Thomson Reuters por 13.742 millones

LONDRES, 30 (EUROPA PRESS)

El fondo de capital privado Blackstone mantiene negociaciones avanzadas para la adquisición de una participación de alrededor del 55% del negocio de Finanzas y Riesgos (F&R) de Thomson Reuters por 17.000 millones de dólares (13.742 millones de euros), incluyendo el pago de 4.000 millones de dólares (3.233 millones de euros) y otros 13.000 millones de dólares (10.509 millones de euros) por la financiación de deuda, según indicaron a la agencia de noticias tres fuentes familiarizadas con el asunto.

De este modo, la filial especializada en el suministro de datos y análisis a inversores, alcanzaría una valoración de unos 20.000 millones de dólares (16.163 millones de euros), incluyendo 7.000 millones de dólares (5.657 millones de euros) en acciones y 13.000 millones de dólares en deuda.

La compañía ha emitido un comunicado en el que reconoce que "mantiene negociaciones avanzadas con Blackstone respecto de una potencial colaboración en su negocio F&R".

Según las fuentes consultadas, el consejo de administración de THOMSON (TMS.PA )Reuters tiene previsto reunirse este martes para analizar la oferta de Blackstone por F&R, unidad que aporta más de la mitad de los ingresos anuales de la agencia, que conservará el 45% de la filial.

De este modo, si finalmente se materializase un acuerdo, Thomson Reuters subrayó que mantendría su servicio de noticias internacionales y se prevé que seguiría siendo proveedor de información de Eikon, su aplicación de datos financieros, así como de otros productos.

No obstante, la compañía ha precisado que las negociaciones con Blackstone podrían no llegar a un acuerdo definitivo, señalando que no prevé responder a más especulaciones del mercado o hacer nuevos comentarios al respecto hasta que lo considere oportuno.

PUBLICIDAD