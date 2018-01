Rajoy dice que el empleo es lo que garantiza las pensiones y no el hacer tributar más a la banca

El presidente del Gobierno quiere aprobar los PGE antes del 31 de marzo

Y asegura que elevará en 4.000 millones la partida para las CC.AA.

Rajoy se retracta de sus palabras y dice hará todo por la igualdad salarial

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este martes que la propuesta del PSOE de establecer un impuesto a la banca para financiar el sistema de pensiones no es la mejor medida para garantizar su viabilidad y ha insistido en que lo más eficaz es crear empleo.

"Cuando se crea empleo hay más gente cotizando y se pueden mejorar las pensiones (...) Hay que llegar a los 20 millones de personas trabajando porque eso es lo que va a garantizar las pensiones", ha subrayado el presidente en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Rajoy ha destacado que su voluntad es "al 100%" la de conseguir un acuerdo en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo con el resto de partidos para fijar unas reglas de juego que sirvan para "muchos años" y dar así seguridad a los pensionistas.

El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que España tiene uno de los sistemas de pensiones más avanzados del mundo, pero son muchos millones de personas las que cobran prestaciones (14 millones entre pensionistas y perceptores de otras prestaciones) y hay que seguir pagándolas ahora y en el futuro.

El presidente ha resaltado que España atraviesa actualmente una "buena situación económica" y que es posible conseguir el objetivo de llegar en esta legislatura a los 20 millones de ocupados.

"Crecemos más que el doble de Europa (...) Los datos económicos son buenos", ha indicado Rajoy, que considera que los Presupuestos de 2018 podrían servir de "apoyo decisivo" para continuar con la recuperación económica.

Rajoy ha señalado además que seguirá trabajando para reducir el paro juvenil, mejorar la calidad del empleo y conseguir que cada vez haya más mujeres trabajando en España.

Hará todo por la igualdad salarial

Mariano Rajoy se ha retractado hoy de sus palabras en las que dijo que no entra en las competencias del Ejecutivo igualar salarios entre hombres y mujeres y ha garantizado que está dispuesto a hacer todo lo posible para que haya "justicia" en este asunto.

Rajoy, en la entrevista en Televisión Española, ha sido preguntado por la polémica de sus declaraciones de la semana pasada en torno a esta cuestión y se le ha planteado si las mantiene, ha señalado: "No lo mantengo".

"Cada uno puede interpretar lo que cada uno dice. Basta simplemente con que haya una duda para que no lo mantenga", ha subrayado antes de admitir: "Me he retractado. Si se me ha entendido mal o me he expresado mal, no hay ningún problema en retractarse". Rajoy ha explicado que la mayor diferencia entre hombres y mujeres es que tengan o no empleo y ha recalcado que en la actualidad es cuando más mujeres en toda la historia de España están trabajando.

Y respecto a los salarios ha recordado que en la administración son iguales a igual número de horas, y la ley prohíbe la discriminación salarial. Pero ha resaltado que cualquier esfuerzo que haga el Gobierno en favor de la igualdad salarial es "necesario e imprescindible". "Seguiremos trabajando para que esa discriminación cada vez sea menor", ha dicho.

En ese sentido, ha asegurado que su Gobierno ya ha adoptado decisiones en la buena dirección aunque admite que aún queda mucho camino por recorrer. Además, ha apelado a quienes pagan los sueldos a que intenten ser "justos y equitativos". "Daremos todas las batallas para que cada vez estas situaciones sean menores", ha reiterado antes de recordar que, en ese aspecto, España está en estos momentos mejor que Francia, Reino Unido o la media de la UE.

Al plantearle si adoptará decisiones como en otros países para garantizar por ley la igualdad salarial, ha insistido en que está dispuesto a tomar cualquier medida para "hacer justicia" en este asunto, pero ha repetido que la ley ya prohíbe en España la discriminación salarial.

Los PGE, antes del 31 de marzo

Mariano Rajoy quiere que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 se aprueben en Consejo de Ministros antes del 31 de marzo y ha garantizado que "hará todo cuanto esté en sus manos" para llegar a un acuerdo que lo permita.

El presidente del Gonierno ha señalado que aún "no hay un acuerdo cerrado" para allanar el camino a la aprobación de los Presupuestos de 2018, pero ha precisado que está trabajando para conseguirlo. "Haré todo cuanto esté en mis manos porque creo que es bueno que haya Presupuesto", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que en caso de que no pueda ser posible la aprobación de unos nuevos Presupuestos, están prorrogados los de 2017, donde el Gobierno "se siente cómodo", salvo en el caso de algunas partidas, que requerirían "ajustes" que podrían aprobarse por Decreto Ley.

Entre ellas ha citado la partida que recibirán las comunidades autónomas este año, 4.000 millones de euros superior a la de 2017, gracias a la mayor recaudación derivada de la creación de empleo. "Si esto no va en la Ley de Presupuestos, habría que aprobarlo por Real Decreto", ha indicado el presidente.

