Energía adelanta un recorte de 750 millones al sector del gas y avanza un ajuste eléctrico

La verdad que no sé como no echan a este hombre , es un desastre .



A puesto a Españá a la cabeza internacional de inseguridad jurídica , anates incluso que Venezuela.



Jode a los accionistas de las eléctricas, gas , inversores en fotovoltaica, banca , a sus empleados a los poseedores de fondos de inversión , a los de planes de pensiones....



Ha conseguido que la bolsa eapañola sea la única en el mundo que no sube.



Rajoy muy listo no debe ser , porque otro le hubiese mandado a la calle hace tiempo.



Esta generando un caos de órdago en España.



El mayor mérito del hundimiento del PP es de este hombre.