De guindos alerta sobre el valor "altamente especulativo" de las criptomonedas y recomienda "prudencia" a los inversores

29/01/2018 - 18:44

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, alertó este lunes sobre el valor "altamente especulativo" de las criptomonedas y recomendó "prudencia y cautela" sobre ellas a los inversores.

En un acto en la sede del Consejo General de Economistas, De Guindos señaló que durante su participación la pasada semana en el Foro de Davos había percibido preocupación por las criptomonedas, sobre las que afirmó que "hay que estar alerta" porque "se trata de un valor altamente especulativo que lleva a vaivenes que no se justifican con fundamentos económicos".

Además, el ministro explicó que considera que el nombre de criptomoneda "no es adecuado porque esto aunque es cripto no es moneda" y que, en su opinión, es más acertado llamarlas "criptovalores". "Una moneda tiene que cumplir tres funciones: tiene que ser medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor, y las criptomonedas no lo son", señaló en este sentido, para añadir que "no es un activo que se deba recomendar como activo de inversión".

Por ello, De Guindos indicó que "el gobierno lo que está haciendo fundamentalmente es coordinar con los supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que tiene que ser la posición española de cara a su regulación". Sobre la regulación, explicó que "se tiene que producir en un ámbito amplio", ya que "es un fenómeno de Internet y es un fenómeno global y por tanto tiene que ser una regulación global y se tiene que definir una postura tanto en el seno de la UE como del G20".

"El llamamiento que hacemos es de muchísimo cuidado con este tipo de inversiones. No es una inversión razonable para los ahorradores en general", zanjó el titular de Economía.

