Junta extremeña traslada a Renfe que no va pagar "lo mismo" que otras CCAA por utilizar una infraestructura "muy mala"

29/01/2018 - 15:38

La Junta de Extremadura ha trasladado a Renfe que no puede "pagar lo mismo" que otras comunidades autónomas por "utilizar una infraestructura" que en la comunidad es "muy mal", por lo que "distintos servicios no pueden tener el mismo precio".

MÉRIDA, 29 (EUROPA PRESS)

De esta forma se ha pronunciado el director general de Transporte de la Junta de Extremadura, José González Rubio, en la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Asamblea, ante una pregunta de Podemos sobre el que estado en el que se encuentra el contrato de servicio público entre la Junta y Renfe Viajeros para la prestación de servicios ferroviarios de transporte de viajeros de media distancia en Extremadura.

En su intervención, González Rubio ha explicado que el contrato de la Junta de Extremadura con Renfe "ahora mismo se está negociando", por lo que los trayectos regionales están circulando bajo el anterior contrario, hasta que se alcance un acuerdo para la firma del próximo, "que todavía no está firmado".

Así, en el marco de estas negociaciones y en la visita que realizó la pasada semana el presidente de Renfe, Juan Alfaro a la región, la Junta de Extremadura le transmitió que no va "a firmar ningún contrato por ahora que suponga pagar ni un solo euro por la circulación de los vehículos regionalmente", debido a dos razones.

La primera de estas razones, según ha explicado, es que el dinero que paga la Junta de Extremadura por esta Obligación de Servicio Público de los trayectos regionales "se debe a falta de viajeros", la cual "evidentemente, en gran medida se debe a la mala infraestructura" ferroviaria con la que cuenta en esta región.

PESCADILLA QUE SE MUERDE LA COLA

"Es la pescadilla que se muerde la cola: ellos no nos arreglan la infraestructura, eso implica que tengamos menos viajeros, que a su vez implica que tengamos que pagar dinero por una OSP que tenemos que declarar si no queremos perder el transporte ferroviario", ha explicado González Rubio.

La segunda razón por la que no se prevé pagar es porque "no se come bien que se pague al mismo precio por servicios prestados de distinta manera", ha señalado el director general de Transporte, quien ha explicado que se cobra la utilización de una infraestructura que, "si no se repara", a su juicio, "no puede de ninguna manera pagarse".

González Rubio ha aseverado que "el servicio que se está prestado en otras regiones, está mucho mejor prestado", por lo que Extremadura no puede "pagar lo mismo que se paga en Cataluña por utilizar una infraestructura, allí buena, y aquí muy mala", por lo que ha reiterado que "distintos servicios no pueden tener el mismo precio", ha defendido.

Una posición que se le ha transmitido a Renfe por parte de la Junta de Extremadura, quien ha propuesto pedir una moratoria de dos años al Ministerio de Fomento para que una vez que haya transcurrido este plazo, durante el que "se ha de rehabilitar la infraestructura ferroviaria", entonces se analizará "las consecuencias que tendrá la renovación de vía, en los pasajeros del tren", ha dicho.

"Seguramente tendríamos más viajeros si la infraestructura ferroviaria estuviera en condiciones", ya que muchos ciudadanos "se apartan del tren por la inseguridad que proporciona montarse, que no saben si van a llegar o no, y cuándo van a llegar", ha señalado González Rubio, quien ha defendido que ante esta situación, "sea el Ministerio de Fomento el que asuma esos itinerarios regionales durante el tiempo que se tarde en que las infraestructuras ferroviarias alcancen un nivel de dignidad adecuado a los tiempos que vivimos", ha concluido.

PODEMOS PIDE A LA JUNTA QUE ACTÚE

Por su parte, en la intervención, la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha preguntado por la "decisión final" que va a tomar el Ejecutivo regional sobre este contrato, que es "lesivo e injusto" para la comunidad, ya que "no es justo que Extremadura pague por unos servicios ferroviarios de tan pésima calidad".

De Miguel ha considerado que la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio tienen el "mandato popular ineludible" con el Pacto por el Ferrocarril, que tras casi tres años de legislatura "aguardamos expectantes" a que la Junta se comprometa su cumplimiento "más allá de lanzar lamentos a Madrid", ha dicho.

"Les toca actuar", ha aseverado la diputada de Podemos, quien ha considerado que los extremeños "necesitan de un Gobierno responsable, que sea capaz de cumplir con los compromisos adquiridos" para salir de esta situación, en la que Extremadura es la comunidad autónoma "más maltratada históricamente y con peores servicios ferroviarios de todo el país".

