El frob remitirá a la audiencia nacional el informe de deloitte sobre el popular si ésta se lo exige

29/01/2018 - 14:14

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) remitirá a la Audiencia Nacional el informe de valoración realizado por Deloitte en el marco de su proceso de resolución y adjudicación al Santander por un euro el pasado mes de junio si ésta se lo exige.

Así consta en un escrito remitido por el Frob a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia, que encargada de la causa de la resolución del POPULAR (POP.MC ) en el que el organismo que preside Jaime Ponce detalla la documentación que le envía íntegra porque es de su propiedad y, por otra parte, enumera la que no le remite porque no es de su propiedad y es confidencial.

Entre esta última se encuentra el informe de valoración de Deloitte que es propiedad de la Junta Única de Resolución (JUR) y cuyo contenido íntegro el organismo europeo no quiere hacer público.

El Fondo explica a la Audiencia el criterio de la JUR, que subraya que es un documento reservado, y le recuerda que es un asunto que se está dirimiendo en el Tribunal de Justicia de la UE.

En todo caso, el Frob recoge en su escrito que tomando en consideración las razones aducidas por la JUR para no publicar ese informe, siempre en tanto que la sala no se oponga no se aportarán los documentos que el índice se consideran confidenciales.

De esta manera, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria abre la puerta a trasladar a la Audiencia el informe íntegro de Deloitte si la institución se opone a la postura defendida en el escrito y se lo exige.

Fuentes del mercado subrayaron que es voluntad del Frob colaborar con la Audiencia Nacional, y agregaron que es probable que la sala espere a la decisión del Tribunal de la UE sobre este tema.

