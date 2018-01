330 43

El Frob entregará el informe íntegro de Deloitte si así lo requiere la Audiencia Nacional

29/01/2018 - 13:05

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) entregará de forma íntegra toda la documentación relacionada con la resolución de Banco Popular, incluido el informe de valoración elaborado por Deloitte, si así se lo requiere la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

En un escrito remitido por el Frob a la Audiencia en el marco de la causa abierta por la resolución de Popular, el organismo que preside Jaime Ponce defiende que, por el momento, no ha entregado determinados documentos relacionados con el caso dado su carácter confidencial.

De hecho, aduce que esta documentación ha sido calificada como confidencial por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) --la autoridad de resolución de la Unión Europea--, que considera que su publicación podría alterar la estabilidad financiera y dañar los intereses comerciales de Santander.

No obstante, el Frob aportará estos documentos si así lo solicita la Audiencia Nacional. "Tomando en consideración las razones aducidas por la JUR y siempre en tanto que la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos no se oponga, no se aportarán los documentos que en el índice se califican como confidenciales", reza el escrito del Frob, al que ha tenido acceso el medio digital 'Vozpópuli'.

En este sentido, fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han informado de que si la Audiencia Nacional requiere toda la documentación del procedimiento, la voluntad del Frob es de colaborar con las autoridades judiciales.

En cualquier caso, la Audiencia Nacional planteó el pasado miércoles suspender la instrucción de Popular hasta que se pronuncie al respecto la Justicia de la Unión Europea (UE).

En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo preguntó a las partes personadas en la causa suspender la tramitación de los recursos presentados hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva los recursos presentados contra la JUR por la resolución de la entidad.

Actualmente la JUR se encuentra preparando una versión no confidencial del informe de valoración realizado por Deloitte y otros documentos relacionados con la resolución que serán publicados en la página web del organismo comunitario próximamente.

