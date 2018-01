330 43

Bankia prescindirá de la marca bmn

29/01/2018 - 11:21

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El consejero delegado de BANKIA (BKIA.MC ) José Sevilla, afirmó este lunes que el grupo financiero irá a una marca única en toda España tras la integración de BMN, lo que supondrá la desaparición de esta marca.

Así lo indicó en la rueda de prensa de presentación de los resultados de Bankia correspondientes a 2017, donde el consejero delegado del grupo explicó que se quiere que la integración "sea un proceso rápido y ágil".

Respecto al futuro de la marca BMN, Sevilla explicó que "la decisión la tenemos clara" y "es ir a la 'marca Bankia' en todo el territorio".

Por otra parte, Sevilla explicó que el proceso de fusión con BMN avanza según el calendario marcado, e indicó que está previsto que la integración tecnológica se complete el próximo 19 de marzo.

Preguntado por las sinergias con BMN, explicó que cuando presenten el nuevo plan estratégico de la entidad, el 27 de febrero, se darán unos objetivos intermedios sobre esta materia.

Sevilla comentó que nuestra experiencia de gestión es que "vale la pena acelerar los procesos de integración", pues eso acelerará también las sinergias de costes. Además, dijo que terminar los procesos de integración ayuda a reducir cierta sensación de incertidumbre que se pueda generar. Por ello, se mostró confiado en "empezar 2019 con todo terminado".

NEGOCIACIÓN ERE

Por otra parte, sobre la negociación del ajuste de plantilla por la integración de BMN, Sevilla indicó que "en la medida en que estamos hablando unos y otros lo razonable es no hacer" comentarios sobre números.

En todo caso, aseguró que el "entorno de la mesa es de negociación" y que la entidad está hablando "con espíritu constructivo, sensibilidad y con ganas de llegar a un acuerdo y hacer las cosas bien".

"Es importante que respetemos el proceso de negociación que tenemos abierto y no me gustaría contaminarlo", dijo el consejero delegado de Bankia para no dar cifras de número de afectados.

Responsables de Bankia y de los sindicatos vuelven a reunirse este lunes. Este encuentro tiene lugar después de que en el del pasado jueves la entidad rebajara a 2.291 el número de trabajadores que se verán afectados por el ERE.

De esta manera, la entidad reduce en 219 el número de personas que tendrían que salir del grupo, ya que la cifra inicial era de 2.510.

(SERVIMEDIA)

29-ENE-18

BPP

