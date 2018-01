330 43

Presupuestos. la oposición critica al gobierno el bloqueo de los presupuestos a la espera de cataluña y con junio como límite

28/01/2018 - 12:14

Mientras las negociaciones para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 siguen paralizadas hasta la resolución de la crisis política catalana, los grupos parlamentarios de la oposición reclaman al Gobierno que presente el proyecto de unas cuentas públicas que el Ejecutivo, en cambio, no piensa llevar al Congreso de los Diputados hasta tener los apoyos necesarios, poniéndose como plazo para su aprobación los seis primeros meses del año.

Así lo señaló esta semana el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, quien durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso del miércoles estableció la última semana de marzo o la primera de abril como fecha límite para que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de PGE.

Con ello se iniciaría su tramitación parlamentaria hasta ser aprobados de manera definitiva, en caso de tener los apoyos suficientes, en junio, siguiendo el mismo calendario con el que se aprobaron los PGE de 2017. De lo contrario, el ministro señaló que más allá de esa fecha los presupuestos de 2018 entrarían ya en los tiempos para trabajar en la aprobación de los de 2019, con lo que ya el trabajo se centraría en los Presupuestos de dicho ejercicio.

En este contexto, con los PGE de 2017 prorrogados, los grupos de la oposición critican al Gobierno por no haber presentado el proyecto de los de 2018, que según el artículo 134 de la Constitución Española deben presentarse en el Congreso tres meses antes de la finalización del ejercicio anterior.

En este sentido, el portavoz del grupo socialista en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Javier Lasarte, criticó en declaraciones a Servimedia que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "gobierna desde la parálisis y pendiente de un socio que tiene cinco diputados" y señala que si no se presenta un proyecto de presupuestos "nos va a tener dos años y medio de parálisis legislativa".

"Ellos tienen la responsabilidad de gobernar y buscar los apoyos. La oposición no gobierna" añade Lasarte, quien considera que el Gobierno "no puede tener congelado el país dos años y medio por el interés del presidente y del partido del Gobierno, porque perjudica a los ciudadanos".

PRESUPUESTOS ALTERNATIVOS

Preguntado por los llamamientos del PP a que el PSOE colabore en la aprobación de las cuentas públicas, Lasarte insiste en que la responsabilidad de presentarlas es del Gobierno y que la ley le obliga a ello y "no a presentarlos aprobados o con apoyos parlamentarios". En cualquier caso, señala que "estamos haciendo una oposición de Estado y estamos dispuestos a hablar o negociar posibles acuerdos de Estado, para concretar que "ya indicó Pedro Sánchez la financiación autonómica o el acuerdo por el agua. Desconozco si podría haber más".

Además, el diputado socialista señala que su partido está trabajando para elaborar unos presupuestos alternativos en caso de que el Gobierno finalmente presente su proyecto, algo que también hará Unidos Podemos, según indicó a Servimedia el portavoz de Presupuestos de la formación morada, Segundo González, quien además dio la "bienvenida" al PSOE, partido al que, dice, tienen la mano tendida para pactar las cuentas.

"CHAPUZA DE MONTORO"

En relación con el escenario actual, González señaló a Servimedia que "los partidos que votaron a favor del techo de gasto deberían ponerse de acuerdo para que al menos el Gobierno pueda presentar el PGE, pero la responsabilidad última es de Montoro".

En esta línea, González considera que la situación "es una chapuza más de Montoro y su incapacidad para gestionar la Hacienda Pública de un país que al final acaba siendo una extensión de los intereses de su partido". "No se puede secuestrar los presupuestos, que pertenecen a toda la ciudadanía, por los intereses particulares de un partido" critica, para añadir que "el trámite presupuestario tiene que ponerse en marcha cuanto antes porque cualquier dilación supone un perjuicio para las administraciones y la ciudadanía en general".

En cualquier caso, González cree que terminará habiendo Presupuestos. "Creemos que los partidos que aprobaron el techo de gasto estarán de acuerdo en lo sustancial con el PP. Todo lo demás responde a intereses particulares partidistas que están bloqueando el país".

APOYO DE CIUDADANOS

En cuanto a Ciudadanos y PNV, los dos principales socios del PP por número de diputados en la aprobación de los PGE de 2017, la formación naranja se mantiene dispuesta a dar su apoyo a los PGE, pero el PNV lo condiciona a lo que suceda con la crisis política en Cataluña.

En el caso de Ciudadanos, fuentes del partido indicaron a Servimedia que han "hecho todo lo posible para que España tenga cuanto antes los PGE de 2018 aprobados" y recuerdan que llegaron a un preacuerdo con el Gobierno en septiembre.

Desde el partido de Albert Rivera lamentan "que el PSOE se niegue a negociar su abstención, siga en el 'no es no' y haga que la aprobación de los PGE dependa de los nacionalistas".

En cualquier caso, según indican, su apoyo a los PGE depende de que "el PP cumpla con lo que firmó en el pacto de investidura y esté a la altura de la palabra dada". En este sentido, piden que los populares "aparten de su puesto a la senadora Pilar Barreiro, imputada por múltiples delitos de corrupción, para no bloquear los acuerdos".

CATALUÑA Y PNV, CLAVES

Por parte del PNV, fuentes del partido señalaron a Servimedia que "mientras se mantenga el 155 encima de la mesa y no se normalice y se de un cauce político a la situación en Cataluña" no creen "que se den las condiciones ni el clima adecuado para iniciar ningún tipo de conversación ni negociación presupuestaria".

Además, desmienten "tajantemente" que haya existido en ningún momento un acuerdo sobre los PGE de 2018. "Es imposible que hubiera un acuerdo cuando ni siquiera habían empezado las negociaciones" afirman, para añadir que "cuando el Gobierno pospuso la presentación del proyecto de PGE nos enteramos por los medios de comunicación".

Sobre un posible inicio de las negociaciones, el desbloqueo pasa por la resolución de la situación en Cataluña. "Con Cataluña intervenida no. La situación se tiene que normalizar y eso viene por levantar el 155 y levantar la intervención de la autonomía catalana y recuperar las instituciones catalanas" concluyen desde el PNV.

Precisamente al grupo vasco se refiere el portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos para señalar que "el año pasado ya formaron parte de la coalición presupuestaria que tumbó más de 6.000 enmiendas presentadas por los grupos de oposición de real al Gobierno", y augura que "van a hacer lo mismo en el momento más adecuado". En este sentido, González añade que "ya han demostrado que al final utilizan los PGE como moneda de cambio para conseguir mejoras para el País Vasco".

Con el plazo de seis meses marcado por Montoro, Lasarte, por su parte, advierte que si el tema catalán no se soluciona en las próximas dos semanas "se puede ir a nuevas elecciones o a una situación de 'impasse' que lo paralice todo", aunque puntualiza que no maneja la hipótesis del adelanto electoral. En cualquier caso, si la tramitación de los PGE de 2018 no se desbloquea por la resolución del escenario catalán, el problema continuaría con los de 2019, año de elecciones autonómicas, por lo que Lasarte considera que "si es difícil conseguir el apoyo presupuestario en 2018, en 2019 será más difícil".

28-ENE-18

