Con la pareja, mejor las cuentas claras

Malo si desde el principio hay que guardar esas prevenciones. Quede eso, y me parece bien, para aquellas personas que sólo deseen una relación eventual que durará mientras dure la pasión - y no el amor- que les ciega.



Las personas prudentes aguardarán con paciencia a que aparezca aquella otra con la que compartirán los años de su vida, sean pocos o muchos. Pero no se engañe nadie, no estoy diciendo que deben aguardar a que se presente en su puerta un personaje de un cuento infantil. Nada más lejos; primero han de formarse y madurar física y psíquicamente para saber cuál es su ideal de hombre o mujer. Una vez aparezca el pretendiente ha de ser sometido a prueba el tiempo que sea necesario hasta estar bien segura de la elección. Téngase bien en cuenta que la mujer que contrae matrimonio es como si diese un salto al vacío, y por ello ha de estar bien segura de que su novio no vacilará, llegado el caso, en perder su vida por salvar la suya. Cásate y muere por ella; si no eres capaz de hacerlo búscate otra mujer porque ésa no es la tuya, y no lo intentes porque la desgracia está asegurada.



Y por último, una breve reflexión por si la cosa no ha quedado suficientemente clara :



"Lo cierto es que cada vez que un hombre se acuesta con una mujer,



ahí, les guste o no, se establece una relación trascendental



que debe ser disfrutada eternamente o soportada eternamente.”



C. S. Lewis, The Screwtape Letters