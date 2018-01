Alemania y España, entre los más beneficiados por una divisa fuerte

el producto español número 1, el turismo, que es una exportación invisible o indirecta, no le afecta la subida del euro



con los ingleses decían que iban a dejar de venir por la caída de la libra, que si la competencia del Este, de los países árabes, los destinos exóticos



cuando ofreces un producto turístico de calidad, con precios ajustados y sobre todo con mucha seguridad (las noticias de turistas atacados por todo el mundo están a la orden del día) la gente sigue viniendo aunque pague un poco más



yo como consumidor lo tengo claro, yo ahora mismo no me voy a un Egipto al Mar Rojo o un Tunez aunque me regalen el billete, que quieres que te diga