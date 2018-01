Montoro, abierto a subir los sueldos públicos más del 8%

Yo soy funcionario.



Pues nada a los que no lo son.



Que vengan y hagan mi trabajo cada día.



Ahhhhh, se me olvidaba, tienen que aprobar una oposición, y para ello dedicar tiempo y dinero y abandonar a tus propios hijos para estudiar 6 horitas minimo al día.



No insulten por favor.



Eso es envidia. Todos optamos a lo mismo.



Eso es ESFUERZO SEÑORES



(malos hay en todos los sitios,miren a su alrededor, seguro que los hay y no son funcionarios). Que controlen los trabajos, perfecto, pero todos, que a mi me vienen a arreglar la lavadora y por nada me clavan y no me la arregla un funcionario, y un coche y el electricista ...BUAAAHHHH PODRÍAMOS ESTAR ETERNAMENTE ASÍ.



HALA A ESTUDIAR